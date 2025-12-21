Вкуснее цезаря: салат «Курица под кайфом» — топ-рецепт для Нового года

Сытный, яркий и очень ароматный салат с копченой курицей, хрустящими чесночными гренками и свежими овощами. Салат «Курица под кайфом» — идеальное сочетание текстур и вкусов для праздничного стола или дружеской встречи.

Ингредиенты: копченая курица (филе или окорочок, 300 г), яйца вареные (3-4 шт.), помидоры (2 шт.), твердый сыр (100–150 г), листья салата айсберг, хлеб для гренок (2-3 ломтика), чеснок (2-3 зубчика), подсолнечное масло, майонез, паприка, соль, перец, мак для украшения.

Приготовление: копченую курицу отделите от кожи и костей, нарежьте кубиками. Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте кубиками, салат порвите руками. Для гренок хлеб нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистого цвета, в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок, паприку, соль и перец. В большой миске аккуратно смешайте курицу, яйца, сыр, помидоры и салат. Добавьте майонез по вкусу и перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте гренки, чтобы они оставались хрустящими. Сверху посыпьте щепоткой мака.

