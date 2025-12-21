Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:03

«Мы терпели»: Плющенко принял решение по сотрудничеству с Костылевой

Плющенко заявил, что прекратил работу с фигуристкой Костылевой

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил в Telegram-канале о завершении сотрудничества с фигуристкой Еленой Костылевой. По его словам, вся команда боролась за спортсменку до конца. Также Плющенко назвал Костылеву талантливой и пожелал ей побед.

Настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, тренера и всей команды, — отметил он.

Плющенко добавил, что знает, как Елене сейчас больно и тяжело. Он отметил, что они многое прошли вместе, и выразил уверенность в том, что «их книга до конца не прочитана, а глава не закончена». Фигурист заключил, что «ставит в ней многоточие».

Ранее мать фигуристки Ирина заявила, что ее дочь буквально влюбилась в Плющенко. По признанию женщины, наследница за эту любовь к тренеру «продала мать». Ирина Костылева также сообщила, что идея попасть к двукратному олимпийскому чемпиону появилась из-за проблем с деньгами.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Костылевой со своей дочерью. С разрешения отца девочки Рудковская разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, наносит молодой спортсменке несколько ударов.

фигуристки
Евгений Плющенко
скандалы
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.