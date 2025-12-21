«Мы терпели»: Плющенко принял решение по сотрудничеству с Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил в Telegram-канале о завершении сотрудничества с фигуристкой Еленой Костылевой. По его словам, вся команда боролась за спортсменку до конца. Также Плющенко назвал Костылеву талантливой и пожелал ей побед.

Настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролась за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, тренера и всей команды, — отметил он.

Плющенко добавил, что знает, как Елене сейчас больно и тяжело. Он отметил, что они многое прошли вместе, и выразил уверенность в том, что «их книга до конца не прочитана, а глава не закончена». Фигурист заключил, что «ставит в ней многоточие».

Ранее мать фигуристки Ирина заявила, что ее дочь буквально влюбилась в Плющенко. По признанию женщины, наследница за эту любовь к тренеру «продала мать». Ирина Костылева также сообщила, что идея попасть к двукратному олимпийскому чемпиону появилась из-за проблем с деньгами.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Костылевой со своей дочерью. С разрешения отца девочки Рудковская разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, наносит молодой спортсменке несколько ударов.