04 октября 2025 в 10:21

Яйцу — нет: чем заменить яйцо в выпечке для идеального результата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переход на растительное питание, аллергия на яичный белок или банальное отсутствие яиц в холодильнике — причин искать альтернативу может быть множество. К счастью, существует немало эффективных и простых замен, которые помогут вашей выпечке оставаться вкусной и воздушной. Самый популярный вариант — пюре половины спелого банана, которое заменяет одно яйцо. Оно придает выпечке влажность, нежность и легкий фруктовый аромат, что прекрасно подходит для кексов, маффинов и брауни.

Фруктовые и овощные пюре

Кроме бананового пюре можно использовать яблочное пюре (примерно 60–70 граммов), тыквенное или пюре из авокадо. Помните, что такие пюре могут слегка изменить вкус и цвет готового изделия, добавляя ему сладости и плотности.

«Волшебные» семена: лен и чиа

Семена льна и чиа — это настоящие суперфуды для веганской выпечки. Для замены 1 яйца нужна 1 ч. л. молотых семян и 3 ст. л. воды, пусть они постоят 10–15 минут. За это время она превратится в плотный гель, по консистенции напоминающий сырой яичный белок. Этот гель великолепно скрепляет тесто, делая его эластичным, и практически не ощущается во вкусе, что делает его универсальным вариантом для хлеба, печенья и пирогов.

Чем заменить яйцо в выпечке: лучшие альтернативы Чем заменить яйцо в выпечке: лучшие альтернативы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кисломолочные и белковые заменители

В некоторых видах выпечки яйцо играет роль разрыхлителя. С этой задачей прекрасно справляется газированная вода (четверть стакана на одно яйцо), которая придает тесту воздушность. Для блинчиков и оладий отличной заменой станет обычный крахмал — кукурузный или картофельный (две столовые ложки, разведенные в воде). А в несладкой выпечке, например в котлетах или фрикадельках, роль связующего звена выполняет картофельное или овсяное пюре.

Отказ от яиц в выпечке — не приговор для кулинарии. Будь то банановое пюре для сладких кексов, гель из семян льна для полезного хлеба или крахмал для нежных блинов, у каждого рецепта найдется своя идеальная растительная альтернатива. Экспериментируя с этими вариантами, вы не только адаптируете любимые рецепты под свои потребности, но и, возможно, откроете для себя новые, еще более интересные вкусы и текстуры.

Ранее мы писали о том, сколько гречневой крупы в стакане

Оксана Головина
О. Головина
