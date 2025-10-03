Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:00

Молочный бисквит к любому крему: нежный и воздушный, как облако

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молочный бисквит к любому крему: нежный и воздушный, как облако. Этот бисквит поражает своей лёгкостью и тонкой влажной текстурой. Идеальная основа для тортов и десертов — не оседает после выпечки и прекрасно пропитывается. Соответствует лучшим традициям советской кулинарии!

Ингредиенты

  • Яйца — 5 шт.
  • Мука пшеничная — 230 г
  • Сахар — 170 г
  • Молоко — 140 мл
  • Масло растительное — 40 мл
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Яйца взбейте с сахаром и солью до плотной светлой массы (8–10 минут). Влейте тёплое молоко и масло, аккуратно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и ванильным сахаром, постепенно введите в яичную смесь.
  2. Тесто перелейте в форму диаметром 22 см, дно которой застелено пергаментом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме.

Совет: для идеальной текстуры не открывайте духовку первые 25 минут выпечки.

Ранее мы готовили оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада. Превратят завтрак в праздник.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
