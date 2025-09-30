Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада: превратят завтрак в праздник

Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада превратят завтрак в праздник! Нежная текстура, насыщенный вкус какао и тающие во рту кусочки шоколада делают их идеальным десертом к утреннему кофе или для детского полдника. Готовятся просто, а результат восхищает!

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука — 200 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 3–4 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Шоколад черный — 50 г

Масло растительное — для жарки

Соль — щепотка

Приготовление

Взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли, добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте. Всыпьте муку, какао и соду, тщательно размешайте до исчезновения комочков. Шоколад измельчите в крошку и добавьте в тесто. Выпекайте оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной, взбитыми сливками или ягодами. Приятного аппетита!

