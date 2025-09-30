Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:30

Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада: превратят завтрак в праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада превратят завтрак в праздник! Нежная текстура, насыщенный вкус какао и тающие во рту кусочки шоколада делают их идеальным десертом к утреннему кофе или для детского полдника. Готовятся просто, а результат восхищает!

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 200 г
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3–4 ст. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Шоколад черный — 50 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли, добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте. Всыпьте муку, какао и соду, тщательно размешайте до исчезновения комочков. Шоколад измельчите в крошку и добавьте в тесто.
  2. Выпекайте оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной, взбитыми сливками или ягодами. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
