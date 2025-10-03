Вкуснейшие творожно-яблочные коржики! Нежные, мягкие и рассыпчатые! Чудо-выпечка вкуснее шарлотки

Эти коржики я пеку уже много лет, и они никогда не подводят! Сочетание нежнейшего творога и сочных яблок создает неповторимую текстуру — мягкую, рассыпчатую и в меру влажную. Они не черствеют несколько дней, если, конечно, залеживаются. Тесто получается послушным и не липнет к рукам, а сам процесс готовки занимает минут 30. Я люблю подавать их к утреннему кофе или вечернему чаю. Это тот самый рецепт, который всегда выручает, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот.

Нам понадобится: 200 г творога, 2 яблока, 300 г муки, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Духовку разогреваем до 180 °C.

Творог протираем через сито. Масло растираем с сахаром, добавляем творог и муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Яблоки чистим и натираем на крупной терке.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 1 см. Нарезаем на квадраты. На каждый выкладываем яблочную начинку, защипываем края. Выпекаем 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые коржики можно посыпать сахарной пудрой.

