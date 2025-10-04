Нежнее запеканки не сыскать: готовим воздушный десерт из творога и бананов

Нежнее запеканки не сыскать: готовим воздушный десерт из творога и бананов! Вкусная запеканка, где сладость банана идеально сочетается с нежностью творога. Простой и полезный десерт, который станет любимым лакомством и детей, и взрослых.

Ингредиенты

Творог 9% — 400 г

Бананы — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 3 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Ванильный сахар — 10 г

Сметана — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

Творог протрите через сито или взбейте блендером. Бананы разомните вилкой в пюре. Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пены. Соедините творог, банановое пюре, яичную смесь и манку. Добавьте сметану и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой поверхности. Подавайте со сметаной или фруктовым сиропом.

Совет: для хрустящей корочки посыпьте запеканку перед выпеканием молотыми орехами или кокосовой стружкой.

