Нежнее запеканки не сыскать: готовим воздушный десерт из творога и бананов! Вкусная запеканка, где сладость банана идеально сочетается с нежностью творога. Простой и полезный десерт, который станет любимым лакомством и детей, и взрослых.
Ингредиенты
- Творог 9% — 400 г
- Бананы — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — для смазывания
Приготовление
- Творог протрите через сито или взбейте блендером. Бананы разомните вилкой в пюре. Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пены. Соедините творог, банановое пюре, яичную смесь и манку.
- Добавьте сметану и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой поверхности. Подавайте со сметаной или фруктовым сиропом.
Совет: для хрустящей корочки посыпьте запеканку перед выпеканием молотыми орехами или кокосовой стружкой.
