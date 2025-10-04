Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:30

Нежнее запеканки не сыскать: готовим воздушный десерт из творога и бананов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнее запеканки не сыскать: готовим воздушный десерт из творога и бананов! Вкусная запеканка, где сладость банана идеально сочетается с нежностью творога. Простой и полезный десерт, который станет любимым лакомством и детей, и взрослых.

Ингредиенты

  • Творог 9% — 400 г
  • Бананы — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. Творог протрите через сито или взбейте блендером. Бананы разомните вилкой в пюре. Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пены. Соедините творог, банановое пюре, яичную смесь и манку.
  2. Добавьте сметану и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой поверхности. Подавайте со сметаной или фруктовым сиропом.

Совет: для хрустящей корочки посыпьте запеканку перед выпеканием молотыми орехами или кокосовой стружкой.

Ранее мы готовили творожники — самые вкусные оладьи. Жарятся на сливочном масле и надуваются как подушечки.

