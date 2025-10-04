Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:52

Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии

Denikn: в Чехии лидирует партия ANO после подсчета голосов на 93,99% участках

Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

По результатам обработки 93,99% протоколов с избирательных участков Чехии определены предварительные итоги выборов в Палату депутатов парламента, сообщает Denikn. Лидирующую позицию занимает оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Политическая сила набрала 35,6% голосов.

Левые партии, включая коалицию социал-демократов и коммунистов Stačilo! («Достаточно!»), не преодолели избирательный барьер. Электорат отверг их программу, отдав предпочтение курсу на усиление интеграции республики в структуры Европейского союза и НАТО.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Журналисты отмечают необычно высокую активность граждан в ходе нынешнего голосования. Общая явка избирателей превысила 50-процентный рубеж. На отдельных участках к 11 часам утра по местному времени этот показатель достиг 60% и более.

До этого СМИ писали о наличии опасений в Европейском союзе относительно потенциального успеха партии под руководством бывшего чешского премьер-министра. По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к ухудшению позиций Украины и создать риск преобразования Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Европа
Чехия
выборы
политика
парламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.