Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии Denikn: в Чехии лидирует партия ANO после подсчета голосов на 93,99% участках

По результатам обработки 93,99% протоколов с избирательных участков Чехии определены предварительные итоги выборов в Палату депутатов парламента, сообщает Denikn. Лидирующую позицию занимает оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Политическая сила набрала 35,6% голосов.

Левые партии, включая коалицию социал-демократов и коммунистов Stačilo! («Достаточно!»), не преодолели избирательный барьер. Электорат отверг их программу, отдав предпочтение курсу на усиление интеграции республики в структуры Европейского союза и НАТО.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Журналисты отмечают необычно высокую активность граждан в ходе нынешнего голосования. Общая явка избирателей превысила 50-процентный рубеж. На отдельных участках к 11 часам утра по местному времени этот показатель достиг 60% и более.

До этого СМИ писали о наличии опасений в Европейском союзе относительно потенциального успеха партии под руководством бывшего чешского премьер-министра. По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к ухудшению позиций Украины и создать риск преобразования Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.