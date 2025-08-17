Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 20:54

В сирийском Алеппо прогремел взрыв

SANA: в сирийском Алеппо террорист устроил взрыв в пекарне

Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Алеппо на северо-западе Сирии прогремел взрыв, сообщает агентство SANA. По его данным, террорист активировал взрывное устройство в пекарне в районе Аль-Майсар.

В пекарне «Аль-Вахда» в районе Аль-Майсар произошел взрыв. По предварительным данным, это был террорист, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД республики заявили, что прошедшая 1 августа встреча президента России Владимира Путина с главой внешнеполитического ведомства в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани станет началом нового этапа отношений между двумя государствами. В документе было указано, что страны будут взаимодействовать на принципах взаимопонимания.

Перед этим Асаад аш-Шибани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала поддержку в процессе восстановления единства страны. По его словам, цель руководства — построить единую сильную Сирию. Министр подчеркнул, что стоящая перед властями задача — воссоединение сирийского народа внутри страны и за ее пределами.

