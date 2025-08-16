Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Калистегия Flore Pleno: розы без шипов для ленивых гениев! Представьте: ваш старый забор или унылый сарай за одно лето превращается в розовое облако! Калистегия Flore Pleno — лиана-бунтарка, чьи махровые цветы размером с пион (до 5 см!) осыпают всё вокруг с июля до первых морозов. Сажаете весной кусочек корня в лунку с горстью золы — и можете забыть про неё на годы.

Почему она покорит вас с первого сезона?

Эта недотрога выживает в лютые −35 °C без намёка на укрытие — её корни спят под снегом, как медведи в берлоге. Растёт на всём: от тощей глины до камней (лишь бы не болото!). Засуха? После первого же дождя выпустит новые бутоны за пару дней. Даже в тени цветёт скромнее, но листвой заплетёт стену плотнее самого настырного плюща.

Но честно предупреждаю! Калистегия — настоящий захватчик. Если не вкопать по периметру шифер или бордюрную ленту на 30 см, через два года весь огород превратится в море розовых помпонов. Пустите её строго по сетке-рабице или арке — иначе прощайтесь с морковкой! (Хотя… вид цветущего огорода того стоит!)

Фишка сорта: пьянящий аромат ванили по вечерам. И да — ни одного шипа!

