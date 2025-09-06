Пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Моя самая дежурная выпечка

Пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Моя самая дежурная выпечка

Сочный, ароматный и невероятно нежный пирог на творожном тесте с капустой и яйцом — это идеальное сочетание легкости творожной основы и сытной овощной начинки! Такой пирог станет звездой любого застолья и прекрасно подойдет для семейного ужина.

Замесите тесто: смешайте 250 г творога, 100 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, щепотку соли и постепенно введите 300 г просеянной муки. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки тонко нашинкуйте 400 г белокочанной капусты, потушите ее с 1 измельченной луковицей до мягкости. Добавьте 3 измельченных вареных яйца, соль, перец и 2 ст. л. сливочного масла. Раскатайте тесто, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите начинку. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме — так он не развалится при нарезке.

Подавайте теплым или холодным, украсив зеленью. Хрустящая творожная основа и сочная начинка с капустой и яйцом покорят вас с первой же пробы! Этот пирог хорош как самостоятельное блюдо, так и в качестве сытной закуски.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.