Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР

Россия предлагает справедливые и гармоничные форматы развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в противовес блоковому мышлению Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Оппоненты Москвы пытаются внедрить в АТР курс на сдерживание, подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Именно вот эту самую парадигму укрепления совместного поля взаимовыгодного сотрудничества и выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности отстаивает российская внешняя политика, — пояснила Захарова.

Эту задачу решает сеть платформ, распространенных в регионе. Среди них — Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН, уточнила дипломат. Россия поддерживает эти площадки и налаживает бесшовное сотрудничество между ними, добавила представитель МИД.

