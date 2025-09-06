Саммит ШОС — 2025
Налистники с творогом по-белорусски! Нежная вкуснятина на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тонкие, нежные и румяные налистники с творогом — это классика, которая никогда не выходит из моды! Эти рулетики дарят детское ощущение праздника, сочетая ажурные блинчики и сочную творожную начинку.

Взбейте 3 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 500 мл молока, 200 г просеянной муки и 2 ст. л. растительного масла. Перемешайте до гладкости — тесто должно быть жидким, как сливки. Дайте постоять 20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и выпекайте тонкие блинчики с двух сторон. Для начинки смешайте 400 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, горсть изюма и ванилин. На каждый блинчик выложите 1–2 ст. л. начинки, заверните конвертиком или рулетиком. Обжарьте налистники на сливочном масле до хрустящей корочки. Подавайте со сметаной, медом или ягодным соусом. Тающие во рту блинчики с нежным творогом исчезнут со стола мгновенно! Это блюдо особенно любят дети, но и взрослые не останутся равнодушными. Идеально для завтрака выходного дня или уютного вечера.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

творог
блины
завтраки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
