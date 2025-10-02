Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкуснее обычных блинов и оладий! Завтрак из обычной манки на сковороде. Самый вкусный и быстрый рецепт за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти манные блины я готовлю, когда нужно за 10 минут организовать сытный завтрак для всей семьи. Они невероятно нежные, с легкой хрустящей корочкой и, в отличие от обычных блинов, их не нужно долго жарить. Самое удобное, что тесто не растекается по сковороде, а держит идеальную круглую форму. Я часто делаю их с разными начинками — от сладкого творога до ветчины с сыром. Дети обожают, когда я добавляю в тесто кусочки шоколада или ягод!

Нам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды, растительное масло для жарки. Смешиваем манку с кефиром и оставляем на 10 минут.

Добавляем яйцо, сахар, соль и соду. Тщательно перемешиваем. Тесто должно быть густым, как на оладьи.

Разогреваем сковороду с маслом. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя круглые блинчики. Жарим на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаем со сметаной, вареньем или любимой начинкой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

