Жительница Киевской области рассказала, что в столице становится все больше иностранцев, передает РИА Новости. При этом количество украинцев стремительно уменьшается, отметила она.

Я уже привыкла к тому количеству людей, к иностранцам, но все равно дискомфорт какой-то. Я могу сказать, что все меньше вижу обычных украинцев, ну, таких как я. <…> Мне от этого жутковато, — отметила киевлянка.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что иностранные наемники ВСУ чаще всего выступают в Харьковской, Сумской областях, а также в Донбассе. Он напомнил, что большое количество колумбийцев погибли во время боев за Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Эксперт пояснил, что за ВСУ воюет небольшое количество наемников. При этом их число может варьироваться в зависимости от направлений в зоне СВО.

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.