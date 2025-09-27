Военэксперт объяснил, где чаще всего базируются наемники ВСУ Военэксперт Рожин: наемники ВСУ базируются в Донбассе и Харьковской области

Иностранные наемники ВСУ чаще всего воют в Харьковской, Сумской областях, а также Донбассе, заявил ТАСС военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что большое количество колумбийцев погибли во время боев за Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Наемники встречаются активно на купянском направлении, на харьковском, сумском, в принципе, и в Донбассе, — сказал Рожин.

Эксперт пояснил, что за ВСУ воюет небольшое количество наемников. При этом их число может варьироваться в зависимости от направлений в зоне СВО, пояснил Рожин.

Ранее стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот рассказал, что группа иностранных наемников была уничтожена в ходе боев за населенный пункт Ольговское в Запорожской области. По его словам, после себя они оставили стрелковое оружие и гранатометы. Также военнослужащий отметил, что большая часть наемников покинула Ольговское при наступлении штурмовых подразделений группировки «Восток».

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.