Банановые блинчики на дрожжевом тесте: поразят воздушностью и вкусом. Спелые бананы придают тесту естественную сладость и нежную текстуру, а дрожжи создают характерную пористую структуру. Отличный способ превратить перезревшие бананы в кулинарный шедевр!

Ингредиенты

Бананы спелые — 4 шт.

Молоко — 300 мл

Вода — 300 мл

Мука пшеничная — 3 стакана

Яйца — 3 шт.

Дрожжи сухие — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, молоко и воду комнатной температуры, тщательно перемешайте. Всыпьте дрожжи, сахар и постепенно введите просеянную муку, замешивая однородное тесто консистенции жидкой сметаны. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа для подъема. Жарьте блины на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с медом, орехами или свежими ягодами. Приятного аппетита!

