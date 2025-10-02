Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Банановые блинчики на дрожжевом тесте: поразят воздушностью и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банановые блинчики на дрожжевом тесте: поразят воздушностью и вкусом. Спелые бананы придают тесту естественную сладость и нежную текстуру, а дрожжи создают характерную пористую структуру. Отличный способ превратить перезревшие бананы в кулинарный шедевр!

Ингредиенты

  • Бананы спелые — 4 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Вода — 300 мл
  • Мука пшеничная — 3 стакана
  • Яйца — 3 шт.
  • Дрожжи сухие — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Разомните бананы в пюре, добавьте яйца, молоко и воду комнатной температуры, тщательно перемешайте. Всыпьте дрожжи, сахар и постепенно введите просеянную муку, замешивая однородное тесто консистенции жидкой сметаны.
  2. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа для подъема. Жарьте блины на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с медом, орехами или свежими ягодами. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сэндвичи из батона и варенья в духовке. Вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
