23 октября 2025 в 17:29

Улетный салат «Карамельная печень»: всего 4 ингредиента, попробуете один раз — и он станет любимым

Улетный салат «Карамельная печень»: всего 4 ингредиента, попробуете один раз — и он станет любимым. Этот салат — настоящее открытие для тех, кто любит сытно, но несложно готовить. Он получается таким вкусным, что даже те, кто обычно равнодушен к печени, просят добавки. Секрет в правильном сочетании текстур и вкусов: нежная печень, легкая кислинка маринованных огурчиков и аромат поджаренных овощей создают удивительно гармоничное блюдо.

Для приготовления возьмите 300 г куриной печени, 3 маринованных огурца, по одной красной и белой луковице, 1 морковь, 2 ст. л. уксуса, 100 г майонеза, соевый соус, мед, немного растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Печень нужно нарезать и обжарить до мягкости, в конце добавить соевый соус и мед и хорошенько ее закарамелизовать, овощи обжарить до легкой золотистости, а красный лук замариновать в уксусе, чтобы убрать горечь и добавить пикантности. Все ингредиенты соединяются в одной миске и перемешиваются с майонезом.

Салат получается нежным, ароматным и необычайно аппетитным. Его можно подать теплым — тогда вкус станет еще богаче, или холодным — для освежающей закуски. На праздничном столе он всегда исчезает первым!

Ранее мы готовили суперский салат из копеечного овоща. Простой вариант с яйцами, вкус просто обалденный, и заправка — огонь.

