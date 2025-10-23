Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 22:32

Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту: получаются нежные и пористые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту. Они получаются нежные и пористые, с легкой кислинкой от кефира, хрустящей корочкой и тающей текстурой внутри.

Для приготовления понадобится: 250 мл кефира, 2 стакана муки, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Смешайте кефир с яйцом и сахаром, добавьте просеянную муку с содой и солью, замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять 10–15 минут, затем раскатайте пластом толщиной 1,5 см и вырежьте стаканом кружочки, а маленькой крышкой — отверстия в центре. Разогрейте масло в глубокой сковороде (проверьте готовность, бросив маленький кусочек теста — оно должно сразу всплыть) и жарьте пончики по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, затем обваляйте в сахарной пудре или корице с сахаром. Эти пончики особенно хороши свежими, с молоком или какао!

Ранее стало известно, как приготовить заварные блины на крутом кипятке: невероятно пышные и не рвутся на сковороде.

Читайте также
Дрожжи не нужны — тесто поднимется само. Самые вкусные лимонные шарики-пончики — вкуснятина к чаю за 20 минут
Общество
Дрожжи не нужны — тесто поднимется само. Самые вкусные лимонные шарики-пончики — вкуснятина к чаю за 20 минут
Семья подсела на этот завтрак! Картофельные цыбрики. Белорусские хрустящие пончики с мягкой серединкой
Общество
Семья подсела на этот завтрак! Картофельные цыбрики. Белорусские хрустящие пончики с мягкой серединкой
Оладушки, как у бабушки, из кружки кефира: не оседают после жарки
Общество
Оладушки, как у бабушки, из кружки кефира: не оседают после жарки
Забудьте о покупном хлебе: этот рецепт изменит ваши кулинарные привычки — мягкие лепешки за 30 минут
Общество
Забудьте о покупном хлебе: этот рецепт изменит ваши кулинарные привычки — мягкие лепешки за 30 минут
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Семья и жизнь
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
пончики
кефир
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дешевые деньги от инфляции не спасут»: экс-зампред ЦБ о ставках и налогах
Литва подняла в воздух испанские самолеты из-за «нарушения» границы
В Белом доме оценили влияние новых санкций на Москву
«Унылая пресная бутафория»: за что зрители разнесли сериал Кончаловского
Названы сроки завершения испытаний новых российских самолетов
Алаудинов обратился к американцам с важным заявлением
В посольстве России ответили на слова французского генерала
В ГД предложили «отключить» международную связь для домашних телефонов
С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей
Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов
В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа
Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше
«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой
«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк
Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения
В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой
Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Роботы на площадке: миф или ближайшее будущее?
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.