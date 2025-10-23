Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту: получаются нежные и пористые

Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту: получаются нежные и пористые

Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту. Они получаются нежные и пористые, с легкой кислинкой от кефира, хрустящей корочкой и тающей текстурой внутри.

Для приготовления понадобится: 250 мл кефира, 2 стакана муки, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Смешайте кефир с яйцом и сахаром, добавьте просеянную муку с содой и солью, замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять 10–15 минут, затем раскатайте пластом толщиной 1,5 см и вырежьте стаканом кружочки, а маленькой крышкой — отверстия в центре. Разогрейте масло в глубокой сковороде (проверьте готовность, бросив маленький кусочек теста — оно должно сразу всплыть) и жарьте пончики по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, затем обваляйте в сахарной пудре или корице с сахаром. Эти пончики особенно хороши свежими, с молоком или какао!

Ранее стало известно, как приготовить заварные блины на крутом кипятке: невероятно пышные и не рвутся на сковороде.