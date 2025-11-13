Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю

Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю

Эти творожные булочки — настоящее произведение искусства, которое под силу даже начинающей хозяйке. Нежное тесто на твороге, ароматная начинка из орехов и изюма и удивительная форма в виде изящных лилий — такой выпечкой можно смело встречать дорогих гостей или просто баловать семью за воскресным чаепитием. Они получаются на удивление воздушными, с мягким сливочным вкусом и хрустящей ореховой ноткой. Это тот случай, когда простая домашняя выпечка выглядит по-ресторанному эффектно.

Для теста возьмите 250 г творога, 350 г муки, 150 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 2 ст. л. меда. Разотрите творог с размягченным маслом, добавьте яйца, сахар и муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто и уберите в холод на 30 минут. Орехи измельчите, смешайте с распаренным изюмом и медом. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты. В центр каждого положите начинку, сформируйте булочки в виде лилий, защипнув края. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.