Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 22:01

Заварные блины на крутом кипятке: невероятно пышные и не рвутся на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заварные блины на крутом кипятке станут звездой завтрака! Они получаются невероятно пышными благодаря особой технологии приготовления с использованием кипятка, который заваривает муку и обеспечивает воздушную текстуру.

Эти блины хороши тем, что не рвутся на сковороде при переворачивании, имеют идеальную эластичность и долго сохраняют тепло. Приготовьте это чудо — и обычное утро превратится в праздник!

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли, введите 1 стакан муки и 1 стакан молока. Главный секрет — тонкой струйкой влить 1 стакан крутого кипятка, интенсивно помешивая, затем добавить 1 ст. л. растительного масла. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде.

Вкус этих блинов поражает нежностью: воздушная пористая структура с мягкими дырочками тает во рту, напоминая облако, с приятной молочной сладостью и едва уловимыми карамельными нотами. Они идеально впитывают сметану, варенье или сгущенку, сохраняя форму и оставаясь мягкими даже после остывания.

Ранее стало известно, как приготовить кремлевские сырники: не оседают при жарке, остаются пышными после остывания.

Читайте также
Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды
Общество
Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
Общество
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Семья и жизнь
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Три картофелины и горстка муки. Обалденные картофельные пончики! Макаю в сметану или сырный соус — вкуснота
Общество
Три картофелины и горстка муки. Обалденные картофельные пончики! Макаю в сметану или сырный соус — вкуснота
блины
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира
Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало
Земля на двое суток попадет под влияние космического явления
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
Украина заявила, что готова к перемирию на один короткий период
Черный список Киева: Глинка, Тургенев и не только признаны врагами Украины
Renault попал под «немилость» российского правительства
Изменения в характере оказались симптомами смертельной болезни
Яркий цвет и вкус: квасим капусту со свеклой и без уксуса
Российский аэропорт ограничил деятельность
Группу «солдат удачи» разгромили в Харьковской области
Роскосмос сообщил об огневом испытании мощнейшего двигателя
В Израиль начали прибывать военнослужащие США
Испугались диаспоры? Педагога уволили из детсада после скандала с мигранткой
На Украине рассказали о новых поставках Patriot
Два несовершеннолетних самокатчика пострадали в ДТП в Москве
Кадры мощного взрыва на заводе в Теннеси появились в Сети
Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на регион России
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.