Заварные блины на крутом кипятке: невероятно пышные и не рвутся на сковороде

Заварные блины на крутом кипятке станут звездой завтрака! Они получаются невероятно пышными благодаря особой технологии приготовления с использованием кипятка, который заваривает муку и обеспечивает воздушную текстуру.

Эти блины хороши тем, что не рвутся на сковороде при переворачивании, имеют идеальную эластичность и долго сохраняют тепло. Приготовьте это чудо — и обычное утро превратится в праздник!

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли, введите 1 стакан муки и 1 стакан молока. Главный секрет — тонкой струйкой влить 1 стакан крутого кипятка, интенсивно помешивая, затем добавить 1 ст. л. растительного масла. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде.

Вкус этих блинов поражает нежностью: воздушная пористая структура с мягкими дырочками тает во рту, напоминая облако, с приятной молочной сладостью и едва уловимыми карамельными нотами. Они идеально впитывают сметану, варенье или сгущенку, сохраняя форму и оставаясь мягкими даже после остывания.

