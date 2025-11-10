Блинчики как кружева: обалденно простой рецепт, который передается из поколения в поколение. Секрет в одной добавке

Блинчики как кружева: обалденно простой рецепт, который передается из поколения в поколение. Секрет в одной добавке

Блинчики как кружева: обалденно простой рецепт, который передается из поколения в поколение. Секрет в одной добавке. Они получаются воздушными, ажурными и тают во рту, становясь идеальной основой для любой начинки, будь то сладкий мед или сытная мясная начинка. Секрет их легкости — в правильном сочетании простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Для теста нам понадобятся 500 миллилитров молока комнатной температуры, в котором мы аккуратно разведем 1,5 чайной ложки быстрых дрожжей — это и есть наш секрет. В отдельной миске слегка взобьем одно крупное яйцо с 3 чайными ложками сахара и 1 чайной ложкой соли до легкой пены. Соединим молочную смесь с яичной, добавим 4 столовые ложки растительного масла без запаха и постепенно введем 250 грамм просеянной муки, тщательно вымешивая тесто венчиком до консистенции жидкой сметаны.

Тесто нужно оставить в теплом месте примерно на 40 минут, пока оно не покроется пузырьками и не увеличится в объеме. Не нужно его больше перемешивать — вся магия легкости как раз в этих воздушных пузырьках! Жарить блины лучше на хорошо разогретой сковороде, переворачивая, когда поверхность станет матовой и появятся золотистые края. С каждой сковородкой у вас будет получаться все лучше, а аромат по всему дому стоит — просто сказка!

Ранее мы готовили молочные гренки из батона в яйце — быстрый завтрак для всей семьи! Из черствого батона получается еще вкуснее.