Сэндвичи из батона и варенья в духовке: вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей

Сэндвичи из батона и варенья в духовке: вкуснейший завтрак со сливочным маслом. Хрустящая масляно-коричная корочка и теплое сладкое варенье внутри создают уютное сочетание. Идеальный вариант к чаю или кофе, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.

Ингредиенты

Хлеб белый или багет — 8 ломтиков

Варенье любое — 6–8 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 2 ст. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Приготовление

На каждый ломтик хлеба нанесите тонкий слой варенья, накройте вторым ломтиком и слегка прижмите. Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и корицей и равномерно намажьте эту смесь на верхнюю сторону каждого сэндвича. Выложите сэндвичи на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте теплыми, пока варенье внутри не остыло. Приятного аппетита!

