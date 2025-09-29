Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:30

Сэндвичи из батона и варенья в духовке: вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сэндвичи из батона и варенья в духовке: вкуснейший завтрак со сливочным маслом. Хрустящая масляно-коричная корочка и теплое сладкое варенье внутри создают уютное сочетание. Идеальный вариант к чаю или кофе, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.

Ингредиенты

  • Хлеб белый или багет — 8 ломтиков
  • Варенье любое — 6–8 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.

Приготовление

  1. На каждый ломтик хлеба нанесите тонкий слой варенья, накройте вторым ломтиком и слегка прижмите. Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и корицей и равномерно намажьте эту смесь на верхнюю сторону каждого сэндвича.
  2. Выложите сэндвичи на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте теплыми, пока варенье внутри не остыло. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили ленивые беляши-оладьи. Быстрая выпечка — только смешать и обжарить.

