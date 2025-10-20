Не нужно взбивать, варить или выпекать — просто смешали и заморозили: банановый десерт за минуты

Приготовьте невероятно простой банановый десерт за минуты. С этим рецептом не нужно ничего взбивать, варить или выпекать — просто смешали и заморозили. Самое трудное — дождаться, пока эта вкуснятина затвердеет в морозилке.

Вам понадобится: 3 спелых банана, 200 г натурального йогурта, 100 г темного шоколада и по желанию посыпка из орехов или кокосовой стружки. Бананы очистите и нарежьте поперек толстыми кружочками или вдоль пластинками. Разложите их на противне с пергаментом так, чтобы они не соприкасались. Каждый кусочек обильно полейте йогуртом, полностью покрывая поверхность. Отправьте в морозилку на 1 час. Тем временем растопите шоколад на водяной бане. Достаньте бананы и полейте их жидким шоколадом, быстро распределяя ложкой. Сразу верните в морозилку еще на 2 часа до полного застывания.

Вкус напоминает изысканное мороженое: нежная холодная текстура банана сочетается с йогуртовой кислинкой и хрустящей шоколадной глазурью. Это лакомство особенно понравится детям и тем, кто следит за питанием, ведь в нем нет рафинированного сахара.

