02 октября 2025 в 10:51

В Бельгии назвали условие для изъятия российских активов

Бельгия отказалась изымать российские активы без подписи об обязательствах от ЕС

Александр Де Кро Александр Де Кро Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/Global Look Press

Бельгия отказывается изымать замороженные российские активы, заявил премьер-министр страны Александр Де Кро по прибытии на саммит Европейского политического сообщества. Он подчеркнул, что Брюссель не станет этого делать без подписи лидеров всех стран ЕС об обязательствах разделить финансовые риски королевства, передает ТАСС.

Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить все финансовые риски, — подчеркнул Де Кро.

Ранее сообщалось, что порядка $5-6 млрд российских активов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Представители МИД России неоднократно предупреждали о незамедлительных ответных мерах в случае конфискации активов.

До этого профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква заявил, что использование замороженных активов РФ для финансирования Киева может негативно сказаться на доверии инвесторов из стран Глобального юга к Европейскому союзу и евро. По его словам, это большой риск.

Европа
Бельгия
политики
активы
изъятие
