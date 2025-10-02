Вместо драников готовлю картофельные блины: впитывают меньше масла

Вместо драников готовлю картофельные блины. Они изысканно выглядят, отличаются хрустящей корочкой, нежной текстурой и впитывают меньше масла, чем традиционные драники.

Вкус получается идеально сбалансированным: ультратонкие блины хрустят по краям, как чипсы, а середина остается нежной и сочной с концентрированным картофельным вкусом.

Рецепт: натрите 4 крупные картофелины на мелкой терке, отожмите сок через марлю — это ключ к хрусту! Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Тесто должно быть жидким, как на обычные блины. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выливайте тесто тонким слоем (как блин), жарьте на среднем огне 3–4 минуты до золотистого дна, переверните и готовьте еще 2 минуты. Секрет — не накрывать крышкой и дать маслу хорошо прогреться перед жаркой.

Подавайте сразу со сметаной. Эти блины хороши и как гарнир к мясу, и как основа для закусок — их можно сворачивать с начинкой.

