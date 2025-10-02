Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать Адвокат Коффилд: власти США могут депортировать россиянина Постового

Иммиграционные власти Соединенных Штатов, по всей видимости, планируют депортацию гражданина России Дениса Постового, который содержится под стражей по обвинению в нарушении экспортного контроля, сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд. В среду утром суд отказал Постовому в освобождении под залог, оставив его в заключении в учреждении Службы иммиграционного и таможенного контроля.

На данном этапе кажется, что Министерство внутренней безопасности [МВБ] США намерено продолжить процедуру выдворения, — отметил адвокат.

Постовому были предъявлены обвинения в поставках технологий двойного назначения в Российскую Федерацию в 2024 году. Адвокат отметил противоречивость ситуации: с одной стороны, против его подзащитного ведется уголовное преследование, а с другой — иммиграционные власти намерены продолжить процедуру выдворения. Коффилд констатировал, что в случае депортации проведение судебного разбирательства по предъявленным обвинениям становится проблематичным.

