Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 08:01

Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следствие отказалось приостановить уголовное дело в отношении бывшего московского судьи Игоря Печурина, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО, сообщает РИА Новости. По данным агентства, его обвиняют в покушении на мошенничество.

Печурин в момент инкриминируемых событий являлся судьей и был обязан при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи, — указано в документах дела.

По версии следствия, бывший судья Одинцовского суда Московской области обещал предпринимателю за 5 млн рублей помочь смягчить наказание тренеру, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Уголовное дело против самого Печурина было возбуждено лишь спустя два месяца после его отъезда в зону СВО, куда он отправился, заключив контракт после ухода в отставку, отмечает агентство.

Адвокат Печурина Максим Довгань сообщил журналистам, что защита обжаловала отказ следователя, но безуспешно. Теперь адвокаты намерены подать жалобу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, настаивая на том, что нахождение подзащитного в зоне СВО является безоговорочным основанием для приостановления дела.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Россия
Москва
следствие
судьи
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.