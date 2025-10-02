Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО

Следствие отказалось приостановить уголовное дело в отношении бывшего московского судьи Игоря Печурина, который в настоящее время находится в зоне проведения СВО, сообщает РИА Новости. По данным агентства, его обвиняют в покушении на мошенничество.

Печурин в момент инкриминируемых событий являлся судьей и был обязан при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи, — указано в документах дела.

По версии следствия, бывший судья Одинцовского суда Московской области обещал предпринимателю за 5 млн рублей помочь смягчить наказание тренеру, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Уголовное дело против самого Печурина было возбуждено лишь спустя два месяца после его отъезда в зону СВО, куда он отправился, заключив контракт после ухода в отставку, отмечает агентство.

Адвокат Печурина Максим Довгань сообщил журналистам, что защита обжаловала отказ следователя, но безуспешно. Теперь адвокаты намерены подать жалобу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, настаивая на том, что нахождение подзащитного в зоне СВО является безоговорочным основанием для приостановления дела.

