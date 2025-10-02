Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 08:35

В Харьковской области оценили шансы ВСУ отвоевать территории

Ганчев назвал насмешкой слова Трампа о шансах для Киева отвоевать территории

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Украины нет шансов отвоевать территории, слова президента США Дональда Трампа об этом больше похожи на насмешку, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские войска за годы СВО уже набрались достаточного опыта, чтобы не дать этому случиться.

Если даже и учесть, что это было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы СВО определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими — самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками. Поэтому, я думаю, шансов у них (ВСУ. — NEWS.ru) немного, конечно, — отметил Ганчев.

Глава региона также подчеркнул, что победа в СВО в любом случае будет за Россией. Украине не поможет даже продолжающаяся помощь со стороны западных стран, добавил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что слова Трампа о способности Украины отвоевать территории в рамках конфликта идут вразрез с оценкой разведслужб стран союзников. По данным журналистов, новая позиция главы Белого дома заставляет Европу чувствовать себя на крючке. Разведка западных стран предполагает, что у Украины нет сил для того, чтобы вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Аналитики считают, что наиболее реалистичным вариантом развития событий на фронте является затяжной застой.

Россия
СВО
Украина
Харьковская область
шансы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.