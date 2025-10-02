В Харьковской области оценили шансы ВСУ отвоевать территории

У Украины нет шансов отвоевать территории, слова президента США Дональда Трампа об этом больше похожи на насмешку, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские войска за годы СВО уже набрались достаточного опыта, чтобы не дать этому случиться.

Если даже и учесть, что это было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы СВО определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими — самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками. Поэтому, я думаю, шансов у них (ВСУ. — NEWS.ru) немного, конечно, — отметил Ганчев.

Глава региона также подчеркнул, что победа в СВО в любом случае будет за Россией. Украине не поможет даже продолжающаяся помощь со стороны западных стран, добавил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что слова Трампа о способности Украины отвоевать территории в рамках конфликта идут вразрез с оценкой разведслужб стран союзников. По данным журналистов, новая позиция главы Белого дома заставляет Европу чувствовать себя на крючке. Разведка западных стран предполагает, что у Украины нет сил для того, чтобы вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Аналитики считают, что наиболее реалистичным вариантом развития событий на фронте является затяжной застой.