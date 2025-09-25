Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:56

Трампа поймали за руку в смене риторики по Украине и территориям

Bloomberg: слова Трампа о возвращении территорий Украины противоречат разведке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Слова президента США Дональда Трампа о способности Украины отвоевать территории в рамках конфликта идут вразрез с оценкой разведслужб стран союзников, пишет Bloomberg. По данным аналитиков, новая позиция главы Белого дома заставляет Европу чувствовать себя на крючке.

Его утверждение о том, что Украина при поддержке Европы может вернуть 20% своей территории, также противоречит большинству оценок разведки союзников, — говорится в публикации.

Разведка западных стран предполагает, что у Украины нет сил для того, чтобы вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Аналитики считают, что наиболее реалистичным вариантом развития событий на фронте является затяжной застой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на смену риторики Белого дома по мирному урегулированию на Украине. Представитель Кремля подтвердил, что Москва надеется на сохранение политической воли США на продолжение усилий по этому вопросу.

