В Белоруссии блины едят так: попробуйте невероятные налистники с творогом и сливочным маслом! Налистники с творожной начинкой — это нежные блинчики, которые станут идеальным завтраком или вкусным десертом. Сочетание тонкого теста и сладкой творожной начинки с изюмом понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты для блинов

Яйца — 2 шт.

Сметана — 250 г

Мука — 1 стакан

Сахар — 2 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Масло подсолнечное — 30 мл

Кипяток — 1 стакан

Для начинки

Творог — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Изюм — 50 г

Для смазывания

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 1 ст. л.

Приготовление

Приготовьте тесто для блинов: смешайте яйца, сметану, сахар, соль и соду, постепенно введите муку и влейте кипяток, быстро помешивая, в конце добавьте растительное масло. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и предварительно замоченный изюм. Выложите начинку на блины, заверните конвертиком или рулетиком. Выложите налистники в форму для запекания, смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с сахаром, и запекайте в разогретой до 170 °C духовке около 10–15 минут до легкой румяности. Приятного аппетита!

