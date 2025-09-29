Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 08:00

В Белоруссии блины едят так: попробуйте невероятные налистники с творогом и сливочным маслом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Белоруссии блины едят так: попробуйте невероятные налистники с творогом и сливочным маслом! Налистники с творожной начинкой — это нежные блинчики, которые станут идеальным завтраком или вкусным десертом. Сочетание тонкого теста и сладкой творожной начинки с изюмом понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты для блинов

  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 250 г
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Масло подсолнечное — 30 мл
  • Кипяток — 1 стакан

Для начинки

  • Творог — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Изюм — 50 г

Для смазывания

  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахар — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Приготовьте тесто для блинов: смешайте яйца, сметану, сахар, соль и соду, постепенно введите муку и влейте кипяток, быстро помешивая, в конце добавьте растительное масло. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и предварительно замоченный изюм.
  2. Выложите начинку на блины, заверните конвертиком или рулетиком. Выложите налистники в форму для запекания, смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с сахаром, и запекайте в разогретой до 170 °C духовке около 10–15 минут до легкой румяности. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

