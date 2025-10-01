Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:00

Курники на кефире с двойным фаршем: очень вкусный и простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курники на кефире с двойным фаршем: очень вкусный и простой рецепт! Сытная домашняя выпечка, которая наполнит ваш дом уютным ароматом. Нежное кефирное тесто и сочная начинка с кусочками сливочного масла создают гармоничный вкус, знакомый многим с детства. Идеально подходят для обеда, ужина или запасов в морозилку.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 380 г
  • Масло сливочное — 45 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

  • Филе куриное — 300 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Фарш говяжий — 200 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте кефир комнатной температуры с содой, растопленным сливочным маслом, растительным маслом и солью. Постепенно введите муку и замесите мягкое эластичное тесто, дайте ему отдохнуть 20–30 минут. Для начинки мелко нарежьте куриное филе, картофель и лук, смешайте с фаршем, посолите и поперчите.
  2. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку, добавьте по кусочку сливочного масла и слепите треугольники. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили обалденный пирог с манкой. Творог и вишня — непобедимая классика!

