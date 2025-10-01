Курники на кефире с двойным фаршем: очень вкусный и простой рецепт

Курники на кефире с двойным фаршем: очень вкусный и простой рецепт! Сытная домашняя выпечка, которая наполнит ваш дом уютным ароматом. Нежное кефирное тесто и сочная начинка с кусочками сливочного масла создают гармоничный вкус, знакомый многим с детства. Идеально подходят для обеда, ужина или запасов в морозилку.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука — 380 г

Масло сливочное — 45 г

Масло растительное — 30 мл

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

Филе куриное — 300 г

Картофель — 3-4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Фарш говяжий — 200 г

Масло сливочное — 50 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте кефир комнатной температуры с содой, растопленным сливочным маслом, растительным маслом и солью. Постепенно введите муку и замесите мягкое эластичное тесто, дайте ему отдохнуть 20–30 минут. Для начинки мелко нарежьте куриное филе, картофель и лук, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку, добавьте по кусочку сливочного масла и слепите треугольники. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

