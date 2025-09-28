Творог и вишня — непобедимая классика: готовим обалденный пирог с манкой! Воздушный и с яркой вишневой кислинкой, он станет идеальным десертом для чаепития. Всего 107 ккал в 100 г — прекрасный баланс белка и сложных углеводов.

Ингредиенты

Творог обезжиренный — 500 г

Вишня без косточек — 300 г

Яйца — 3 шт.

Мука цельнозерновая или обычная — 3 ст. л.

Крупа манная — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 3-4 капли

Лимонная цедра — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Вишню разморозьте, слейте лишний сок. Яйца взбейте с ванилью до легкой пены. Добавьте творог и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Введите манку и муку, аккуратно вмешайте вишню. Перелейте тесто в силиконовую форму, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть перед нарезкой.

Совет: для хрустящей корочки посыпьте пирог перед выпечкой молотыми овсяными хлопьями.

