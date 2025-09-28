Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 15:00

Творог и вишня — непобедимая классика: готовим обалденный пирог с манкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творог и вишня — непобедимая классика: готовим обалденный пирог с манкой! Воздушный и с яркой вишневой кислинкой, он станет идеальным десертом для чаепития. Всего 107 ккал в 100 г — прекрасный баланс белка и сложных углеводов.

Ингредиенты

  • Творог обезжиренный — 500 г
  • Вишня без косточек — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука цельнозерновая или обычная — 3 ст. л.
  • Крупа манная — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 3-4 капли
  • Лимонная цедра — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Вишню разморозьте, слейте лишний сок. Яйца взбейте с ванилью до легкой пены. Добавьте творог и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Введите манку и муку, аккуратно вмешайте вишню.
  2. Перелейте тесто в силиконовую форму, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть перед нарезкой.

Совет: для хрустящей корочки посыпьте пирог перед выпечкой молотыми овсяными хлопьями.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
