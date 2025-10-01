В России увеличилось число мошеннических сайтов с выходом iPhone 17

Количество фишинговых сайтов, связанных с продажей iPhone, резко возросло в российской доменной зоне после презентации новой модели, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании BI.ZONE Brand Protection. В сентябре число подозрительных ресурсов увеличилось на 40%, достигнув 1,7 тыс. случаев.

По данным издания, эксперты зафиксировали значительный рост: если в начале сентября в зоне .ru было 35 доменов с упоминанием iPhone, то после презентации их стало 58. По словам руководителя BI.ZONE Brand Protection Дмитрия Кирюшкина, не все такие домены используются для мошенничества, но значительная часть применяется для обмана пользователей.

Мошенники используют различные схемы: создают клоны сайтов известных ретейлеров, предлагают полную предоплату на площадках объявлений и организуют фальшивые розыгрыши. Особенностью сезона стала спекуляция на теме обязательной предустановки RuStore — злоумышленники убеждают установить «обязательное» вредоносное ПО или предлагают «последнюю партию» iPhone без российского софта.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина. Как рассказал руководитель региона, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие. Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.