Бывший офицер армии США раскрыл неожиданную проблему американских военных

Существенная часть американских военных непригодна к прохождению службы, рассказал NEWS.ru бывший офицер армии США Станислав Крапивник. По его словам, проблема кроется в лишнем весе солдат, у 20% из которых официально диагностировано ожирение.

Эта цифра — новый антирекорд, превышающий прошлогодние 16%. Для сравнения: когда я служил, этот показатель составлял менее 1%. Получается, что значительная часть американской армии физически не способна полноценно служить, — пояснил Крапивник.

По его словам, эта проблема в американских войска существует параллельно с другими. В частности, речь идет о гендерных вопросах и прочих факторах.

Стандарты физической подготовки резко снизились, поскольку армия испытывает трудности с набором рекрутов. Даже те, кто мог бы служить, часто не хотят этого делать, — пояснил собеседник.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет выступил перед генералами и адмиралами американской армии на базе морской пехоты в Вирджинии. Он заявил, что в войсках больше не будет места политкорректности, военные не станут проводить «месяцы идентичности», «поклоняться» изменению климата и носить платья.