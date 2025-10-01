Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пранкеры выманили у экс-главы USAID признание о деньгах для Молдавии

Экс-глава USAID признала вливания десятков миллионов долларов в Молдавию

Саманта Пауэр Саманта Пауэр Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призналась в беспрецедентном финансировании Молдавии при президенте Майе Санду. В ходе беседы, запись которой опубликована в соцсети «ВКонтакте», она уточнила, что дотации всегда включали десятки миллионов долларов, но точные цифры не помнит. В разговоре с Пауэр пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Я много раз ездила в Молдавию, и мы, агентство USAID, вложили в страну беспрецедентные средства, — заявила Пауэр.

По ее словам, финансирование сократилось после прихода к власти президента США Дональда Трампа. При этом в разговоре с пранкерами экс-глава USAID отметила, что агентство значительно расширило влияние в стране, что якобы было важно как для Молдавии, так и для Украины.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая партия республики под давлением Запада превращает страну в анти-Россию по примеру Украины. Политик подчеркнул, что в ситуации раскола молдавского общества такие действия могут привести к «большой беде».

