01 октября 2025 в 12:27

Экс-президент Молдавии заявил о превращении страны в анти-Россию

Додон: Запад превращает Молдавию в анти-Россию по примеру Украины

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правящая партия Молдавии под давлением Запада превращает страну в анти-Россию по примеру Украины, заявил бывший президент республики Игорь Додон в интервью ТАСС. По словам политика, в ситуации раскола молдавского общества такие действия могут привести к «большой беде».

Правящая партия «Действие и солидарность» победила на выборах исключительно за счет фальсификаций при поддержке ЕС и НАТО. И эта поддержка оказана в целях превращения страны <....> во вторую анти-Россию по примеру соседней Украины, — заявил Додон.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что оппозиция победила на парламентских выборах внутри страны. По его словам, несмотря на фальсификации и нарушения, оппозиционный «Патриотический блок» получил поддержку 49% избирателей, в то время как правящая партия «Действие и солидарность» набрала 44% голосов.

До этого Додон в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил о неизбежности восстановления сотрудничества между Молдавией и Россией. Он подчеркнул, что две страны традиционно связывают прочные дружественные и партнерские отношения.

