В Германии задержали трех участников ХАМАС по подозрению в терроризме

Трое предполагаемых участников ХАМАС задержаны в Берлине, сообщили в Генпрокуратуре Германии. По информации правоохранителей, подозреваемые могли готовить теракты против израильских учреждений в ФРГ, передает издание Welt.

Уточняется, что двое из задержанных являются немецкими гражданами, еще один — выходец из Ливана. Они проходят подозреваемыми по делу о членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления. По версии следствия, трое задержанных с лета 2025 года добывали для ХАМАС оружие и боеприпасы. Во время обыска у них также изъяли автомат Калашникова и несколько пистолетов.

Ранее самый знаменитый в мире пивной фестиваль «Октоберфест» временно закрыли из-за угрозы теракта. По данным журналистов, полиция обнаружила письмо с неоднозначным содержанием.

Также стало известно, что в Мюнхене прозвучало несколько взрывов. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало. Все обстоятельства произошедшего устанавливались полицией.