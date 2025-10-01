Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 19:25

В Германии задержали трех участников ХАМАС по подозрению в терроризме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое предполагаемых участников ХАМАС задержаны в Берлине, сообщили в Генпрокуратуре Германии. По информации правоохранителей, подозреваемые могли готовить теракты против израильских учреждений в ФРГ, передает издание Welt.

Уточняется, что двое из задержанных являются немецкими гражданами, еще один — выходец из Ливана. Они проходят подозреваемыми по делу о членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжкого насильственного преступления. По версии следствия, трое задержанных с лета 2025 года добывали для ХАМАС оружие и боеприпасы. Во время обыска у них также изъяли автомат Калашникова и несколько пистолетов.

Ранее самый знаменитый в мире пивной фестиваль «Октоберфест» временно закрыли из-за угрозы теракта. По данным журналистов, полиция обнаружила письмо с неоднозначным содержанием.

Также стало известно, что в Мюнхене прозвучало несколько взрывов. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало. Все обстоятельства произошедшего устанавливались полицией.

Германия
Израиль
ХАМАС
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.