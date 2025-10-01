Рабочий устроил забастовку на башенном кране из-за 480 тысяч рублей Строитель забрался на кран на юго-востоке Москвы и отказался спускаться

Крановщик забрался на башенный кран на стройплощадке в районе Марьино и отказался спускаться, пока ему не выплатят задержанную зарплату в размере 480 тысяч рублей, передает MK.RU. Второй рабочий поднялся вслед за ним, чтобы попытаться уговорить коллегу слезть.

На место прибыли оперативные службы, следователи начали проверку по трем уголовным статьям. После переговоров рабочие спустились вниз.

Ранее около 50 российских сотрудников заявили, что узбекская компания Air Samarkand не выплачивала им зарплату на протяжении трех месяцев. По словам работников, задержки начались летом. Кроме того, персоналу перестали выдавать деньги даже на питание, а выплаты на аренду жилья также были приостановлены.

До этого сообщалось, что зарплаты курьеров в сентябре 2025 года остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием: 132 тысячи против 116 тысяч рублей. Медианные зарплатные предложения в Москве за год для них выросли на 38%.

Депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что правительство должно не ограничивать доходы курьеров, а сосредоточиться на повышении заработных плат работникам бюджетной сферы.