В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении

В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении Депутат Белик: Россия готова ответить на пиар-ход Зеленского в Черном море

Россия обладает всем необходимым для ответа на провокации Киева в Черном море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Черноморский регион не дает покоя Киеву, который говорит о масштабной операции там.

Киев не скрывает, что хотел бы осуществить масштабную операцию на Черноморском направлении. Черноморский регион не дает покоя ни Киеву, ни его западным кураторам. Так или иначе нашей стране есть чем ответить на попытки прорыва противника, — рассказал депутат.

По мнению собеседника, западные кураторы толкают Украину к новым наступательным действиям, стремясь спровоцировать очередной виток эскалации. Однако наступательные операции требуют большого количества сил, которых у Украины нет, и разведданные из США тоже не помогут, подчеркнул Белик.

Не исключено, что обещания президента Украины Владимира Зеленского начать новое наступление связано со стремлением заручиться большей поддержкой Соединенных Штатов, которая сейчас значительно ослабела. Поэтому он старается выдать желаемое за действительное, а западные СМИ подхватывают этот нарратив и говорят о наступлении, — пояснил собеседник.

Он усомнился в том, что Киев готовит что-то масштабное, но не исключил провокации в Черном море. Глобальных планов быть не может, так как российская разведка уже знала бы об этом, заключил Белик.

Ранее ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.