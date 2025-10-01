Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 20:47

В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении

Депутат Белик: Россия готова ответить на пиар-ход Зеленского в Черном море

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия обладает всем необходимым для ответа на провокации Киева в Черном море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Черноморский регион не дает покоя Киеву, который говорит о масштабной операции там.

Киев не скрывает, что хотел бы осуществить масштабную операцию на Черноморском направлении. Черноморский регион не дает покоя ни Киеву, ни его западным кураторам. Так или иначе нашей стране есть чем ответить на попытки прорыва противника, — рассказал депутат.

По мнению собеседника, западные кураторы толкают Украину к новым наступательным действиям, стремясь спровоцировать очередной виток эскалации. Однако наступательные операции требуют большого количества сил, которых у Украины нет, и разведданные из США тоже не помогут, подчеркнул Белик.

Не исключено, что обещания президента Украины Владимира Зеленского начать новое наступление связано со стремлением заручиться большей поддержкой Соединенных Штатов, которая сейчас значительно ослабела. Поэтому он старается выдать желаемое за действительное, а западные СМИ подхватывают этот нарратив и говорят о наступлении, — пояснил собеседник.

Он усомнился в том, что Киев готовит что-то масштабное, но не исключил провокации в Черном море. Глобальных планов быть не может, так как российская разведка уже знала бы об этом, заключил Белик.

Ранее ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.

Черное море
Госдума
Владимир Зеленский
ВСУ
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.