В российском регионе обнаружен редкий гриб Ученые Казанского университета обнаружили в Татарстане гриб лензитес варньери

На территории Татарстана обнаружен крайне редкий гриб, занесенный в Красную книгу, сообщил телеканал «НТР 24» со ссылкой на данные Казанского федерального университета. Научная экспедиция в Азнакаевском районе выявила целый ряд уникальных биологических видов, включая лензитес варньери.

Исследовательские работы проводились в границах природного заказника «Чатыр-Тау» и прилегающих к нему территорий. Профессор Марина Фардеева возглавляла группу специалистов, изучавших разнообразие местной флоры и фауны на протяжении двух дней.

Ученые зафиксировали присутствие нескольких охраняемых видов растений, среди которых значится перловник высокий и оносма простейшая. Неожиданным событием стало повторное цветение астрагала яйцеплодного, которое произошло в текущем сезоне.

Среди наиболее ценных находок исследователи выделяют краснокнижный мох под названием гриммия косоногая. Особый интерес представляет обнаружение крайне редкого гриба лензитес варньери, который имеет природоохранный статус.

Профессор Фардеева отметила, что лесные массивы Азнакаевского района прежде не подвергались систематическому научному изучению. Все выявленные в ходе экспедиции редкие биологические виды будут включены в готовящееся к публикации новое издание региональной Красной книги.

