01 октября 2025 в 09:05

Татарские перемячи — пышные пирожки для сытного обеда!

Татарские перемячи — пышные пирожки для сытного обеда! Татарские перемячи — пышные пирожки для сытного обеда! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перемячи, или, как их еще называют, татарские беляши, — это знаменитая выпечка, которая просто не может оставить равнодушным. Пышное дрожжевое тесто, сочная мясная начинка и аппетитная корочка, полученная при обжарке во фритюре, — вот секрет их популярности.

Для теста вам потребуется 550–600 г хлебопекарной муки, которую нужно просеять, 150 мл молока, 150 мл кефира (или воды), 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. подсолнечного масла. Смешайте дрожжи, сахар и теплое молоко, дайте им активироваться 10–15 минут. Затем добавьте кефир, соль, масло и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто. Накройте, дайте ему постоять прямо на кухне часа полтора, чтобы поднялось.

В то время как тесто подходит, займитесь начинкой. Возьмите полкилограмма фарша (традиционно баранина или говядина), 2-3 крупные луковицы (около 200 г), которые нужно очень мелко порубить. Фарш с луком необходимо соединить, добавить 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца и немного воды или бульона для сочности. Все тщательно вымешайте. Сформируйте шарики из теста. Каждый шарик раскатайте в круглую лепешку. В середину поместите начинку, затем защипните края, собирая их к центру, но оставляя небольшое отверстие. Обжаривайте перемячи в большом количестве растительного масла (около 500 мл) — сначала отверстием вниз, а затем переверните. Готовьте до золотистой корочки.

  • Совет: чтобы мясо внутри точно пропеклось, после обжарки перемячи можно на несколько минут сложить в кастрюлю и накрыть крышкой.

Читайте также: классический бигос — сытное и ароматное польское блюдо из квашеной капусты и мяса.

Татарстан
татарские рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
