02 октября 2025 в 09:02

Отъезд офицеров ВСУ на праздник обернулся катастрофой на передовой

ВСУ понесли огромные потери под Волчанском из-за отъезда офицеров на праздник

Подразделение ВСУ понесло значительные потери под Волчанском в Харьковской области после отъезда офицеров на празднование Дня защитника Украины, сообщили в российских силовых структурах. Собеседник ТАСС подчеркнул, что благодаря этому бойцы группировки войск «Север» расширили зону контроля. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Бойцы с тяжелыми боями расширили плацдарм, продвинувшись на 500 метров. Такие темпы продвижения стали возможны из-за того, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев, — сказал собеседник.

Тем временем стало известно, что на сбитых БПЛА ВСУ на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».

Тем временем российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ, блокированных в лесу под Синельниково в Харьковской области. Они заняли три опорных пункта противника.

