28 ноября 2025 в 13:59

В Одинцово появилось новое родильное отделение

Фото: t.me/Press_MO*
В Одинцово открыли новое родильное отделение на базе госпиталя «Лапино», сообщает 360.ru. Там обустроили комфортные палаты, индивидуальные залы, установили современное техническое оборудование и открыли неонатальное отделение. Старт работе учреждения дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь «Лапино». У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Я хочу поблагодарить вас и команду за обмен опытом, — поделился Воробьев.

Медицинский центр начал свою работу в 2021 году, его открыли для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый корпус стал третьи. В нем смогут принимать до трех тысяч рожениц в год.

Ранее стало известно, что в 90% школ Подмосковья организовали предпрофессиональные классы. По словам Воробьева, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.

