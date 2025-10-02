Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 08:12

Стало известно о продаже петербургской квартиры бывшей Дурова

SHOT узнал о продаже квартиры в Петербурге экс-подругой Дурова Болгар

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что встречавшаяся с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым Ирина Болгар продала свою квартиру в Петербурге, на которую почти год искала покупателя, за 15,5 млн рублей. По данным канала, она избавилась от всего имущества в России и в настоящее время живет в Швейцарии.

В материале сказано, что площадь квартиры на Васильевском острове составляет 96,2 квадратных метра. По данным канала, жилье не могли реализовать из-за отсутствия ремонта и наличия трех собственников, включая саму Болгар, ее сестру и сводного брата. В связи с этим цена за квартиру снизилась с 18 млн до 15,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что за год Дуров стал богаче на $4,82 млрд, теперь ему принадлежит $15,8 млрд (128,8 трлн рублей). Совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на $19,7 млрд (160,5 трлн рублей), подсчитали журналисты.

До этого Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. По его словам, происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку у дверей своего дома. Бизнесмен сообщил, что никогда ранее публично не обсуждал этот случай, поскольку не хотел вызывать беспокойство.

Павел Дуров
Ирина Болгар
квартиры
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.