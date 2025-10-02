Стало известно о продаже петербургской квартиры бывшей Дурова

Telegram-канал SHOT сообщает, что встречавшаяся с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым Ирина Болгар продала свою квартиру в Петербурге, на которую почти год искала покупателя, за 15,5 млн рублей. По данным канала, она избавилась от всего имущества в России и в настоящее время живет в Швейцарии.

В материале сказано, что площадь квартиры на Васильевском острове составляет 96,2 квадратных метра. По данным канала, жилье не могли реализовать из-за отсутствия ремонта и наличия трех собственников, включая саму Болгар, ее сестру и сводного брата. В связи с этим цена за квартиру снизилась с 18 млн до 15,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что за год Дуров стал богаче на $4,82 млрд, теперь ему принадлежит $15,8 млрд (128,8 трлн рублей). Совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на $19,7 млрд (160,5 трлн рублей), подсчитали журналисты.

До этого Дуров впервые рассказал об инциденте, который мог быть попыткой отравления. По его словам, происшествие случилось весной 2018 года, когда предприниматель обнаружил подозрительную посылку у дверей своего дома. Бизнесмен сообщил, что никогда ранее публично не обсуждал этот случай, поскольку не хотел вызывать беспокойство.