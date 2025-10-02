Медицинские разработки, внедрение ИИ: интервью со статс-секретарем Ростеха

Медицинское оборудование, производимое госкорпорацией «Ростех», используется в клиниках по всей России. Как компания живет в условиях санкций, какое влияние на развитие медицинского приборостроения оказывает искусственный интеллект и какие разработки покажут на международном форуме «Биопром: промышленность и технологии для человека» — рассказал в интервью NEWS.ru статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб.

— Сергей Анатольевич, как вы оцениваете состояние российского медицинского приборостроения на сегодняшний день? И какую роль играет Ростех в обеспечении технологического суверенитета в этой сфере?

— Еще лет 10 назад доля импортного оборудования на нашем рынке составляла почти 90%. Сегодня ситуация заметно лучше. Отечественные производители, в том числе Ростех, создают новые образцы изделий. В результате доля импорта сократилась примерно до 70%.

Безусловно, в условиях санкций обеспечение технологического суверенитета в сфере медицины и производства медицинской техники — вопрос национальной безопасности. Ростех как крупнейшая промышленная корпорация России вносит свой вклад в решение этой задачи. В частности, мы выпускаем большой спектр неонатального оборудования — инкубаторы, фототерапевтические облучатели, обогреватели для новорожденных. Делаем реанимационное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ. Поставляем профессиональное холодильное оборудование для здравоохранения (практически в каждой лаборатории, поликлинике, больнице страны можно встретить холодильники нашей марки ПОЗИС) и многое другое.

В портфеле корпорации сегодня — порядка 200 зарегистрированных изделий. От расходных материалов до высокотехнологичной медицинской аппаратуры. В ближайшие годы мы планируем наладить серийный выпуск около 40 новых видов оборудования и увеличить присутствие на рынке в четыре раза.

Недавно мы утвердили корпоративную программу развития медицинского приборостроения, в ней зафиксированы приоритетные направления работ. К уже перечисленным могу добавить оборудование для анестезии и неотложной помощи, офтальмологии, in-vitro диагностики. Кроме того, планируем выход в такие сегменты, как медизделия для общей хирургии, эндоскопических исследований и т. д.

ИВЛ «Мобивент Арм-Т» от КРЭТ Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

— Где сегодня представлено ваше оборудование?

— Оно используется в клиниках по всей России. Только в 2024 году мы отправили в учреждения здравоохранения 85 тысяч единиц медицинской техники нашего производства. Мы замещаем зарубежные аналоги, делая современные методы лечения доступнее и повышая качество помощи пациентам.

Кроме того, оборудование предприятий Ростеха реализуется и на экспортных рынках. Например, оно поставляется в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и другие страны.

— Ростех традиционно выступает партнером международного форума «Биопром: промышленность и технологии для человека». Что продемонстрируете на выставке в этом году?

— В Геленджике мы презентуем самые актуальные разработки в сфере здравоохранения. В этом году — более 30 продуктов. Это реанимационное и диагностическое оборудование, вакцины и холодильники для их хранения, изделия для экзо- и эндопротезирования и многое другое.

Один из акцентов нашей экспозиции — оборудование для кардиологии. Напомню, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит в число направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В контуре Ростеха сразу несколько компаний создают изделия, которые помогают решать эту задачу.

Например, «Кардиоэлектроника» представит первый отечественный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор Apollo MRI. Он применяется при тяжелых формах аритмии и позволяет пациентам проходить магнитно-резонансную томографию без ограничений, что невозможно при использовании зарубежных моделей.

Также покажем автоматический наружный дефибриллятор АНД А25 от холдинга «Швабе». Он используется для оказания неотложной помощи при критических нарушениях сердечного ритма. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и голосовым подсказкам применять его могут даже люди без профильного образования, прошедшие базовый курс сердечно-легочной реанимации. Устройство в автоматическом режиме анализирует сердечный ритм и распознает нарушения, требующие его восстановления. Дефибриллятор получил регудостоверение зимой 2025 года, а уже осенью первую партию этих изделий получили семь регионов России.

Протез от ЦИТО Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Еще одна актуальная разработка, которую мы представим на «Биопроме», может помочь решить одну из главных проблем трансплантологии — дефицит донорских органов. Речь о перфузионном комплексе LIFE STREAM HEPAR, который способен повысить выживаемость органов. С его помощью возможно не только восстановление, но и поддержание жизнеспособности донорского органа после перенесенной реперфузионной травмы — то есть повреждения тканей, вызванных возвращением крови после периода ишемии или недостатка кислорода. Сейчас мы ведем подготовку к серийному производству этих аппаратов.

Очень актуальный и важный сегодня трек — протезирование и реабилитация. Впервые в Геленджике мы покажем продукцию Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), которая помогает ветеранам СВО вернуться к жизни и даже заниматься спортом. Замечу, что с момента начала спецоперации по программе реабилитации военнослужащих фонда «Защитники Отечества» ЦИТО выдал более 320 протезов для различных видов спорта. В экспозиции на «Биопроме» можно будет увидеть модели для езды на велосипеде, игры в волейбол, занятий бегом и другие разработки.

— Ростех активно развивает линейку аппаратов для искусственной вентиляции легких. В частности, в июле 2025 года регистрационное удостоверение получил «Мобивент Арм». Когда ожидается запуск в серию?

— «Мобивент Арм» — представитель новой линейки аппаратов ИВЛ от КРЭТ. Она создается в сотрудничестве с практикующими анестезиологами-реаниматологами и позволит быстрее заместить импортные аналоги в российских клиниках.

Серийное производство «Мобивент Арм» мы планируем начать до конца 2025 года. Эти аппараты отличаются компактным размером и высокой мобильностью, что позволяет использовать их, например, в полевых госпиталях или в автомобилях скорой помощи. Транспортную версию «Мобивент Арм-Т» можно будет также увидеть на «Биопроме».

Онкосканер «Вансел» Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

— Сегодня технологии искусственного интеллекта затрагивают все больше сфер нашей жизни. Внедряете ли вы ИИ в свои медицинские разработки?

— Для такой крупной и технологичной корпорации, как «Ростех», развитие технологий искусственного интеллекта является одним из стратегических приоритетов. И сферу медицины мы стороной не обходим.

Например, на базе искусственного интеллекта работает программно-аппаратный комплекс от компании «Вансел». Он помогает быстро и, можно сказать, безошибочно диагностировать рак. Запуск в серию этого онкосканера можно назвать одним из главных достижений текущего года.

Аппарат сканирует стекла с полученным биоматериалом пациента, сравнивает их с базой данных. В течение нескольких минут врач получает результат. Искусственный интеллект исключает человеческий фактор и сводит вероятность диагностических ошибок почти к нулю.

Сканер «Вансел», в отличие от человека, не знает усталости и может работать в режиме 24/7, оцифровывая сотни микропрепаратов (до 288 стекол биопсии одновременно). Комплекс уже прошел успешную апробацию в семи федеральных медицинских центрах страны. До конца года планируются первые серийные поставки.

В России это первое устройство такого уровня. С учетом растущей статистики по онкологическим заболеваниям потребность в этом оборудовании очень высокая.