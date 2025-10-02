Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:58

Тренер по вольной борьбе насмерть забил сына любовницы в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Дагестане известный тренер по вольной борьбе Рамис Абдулкадиров и его сын стали фигурантами уголовного дела об убийстве 18-летнего юноши. Канал уточняет, что жертвой оказался сын любовницы подозреваемого, который был против внебрачных отношений матери.

В публикации канала говорится, что во время очередного конфликта молодой человек начал угрожать семье тренера. Авторы публикации предполагают, что Абдулкадиров вместе с 28-летним сыном избили юношу, вывезли за город, добили и захоронили тело. Канал утверждает, что подозреваемые дают показания в полиции, возбуждено дело.

До этого стало известно, что с учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова. Подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

Близкие Топорова до сих пор не могут поверить в то, что он мог лишить жизни человека. Знакомые рассказали, что вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов».

Россия
Дагестан
убийства
любовницы
сыновья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.