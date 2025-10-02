Тренер по вольной борьбе насмерть забил сына любовницы в Дагестане

Telegram-канал «112» сообщает, что в Дагестане известный тренер по вольной борьбе Рамис Абдулкадиров и его сын стали фигурантами уголовного дела об убийстве 18-летнего юноши. Канал уточняет, что жертвой оказался сын любовницы подозреваемого, который был против внебрачных отношений матери.

В публикации канала говорится, что во время очередного конфликта молодой человек начал угрожать семье тренера. Авторы публикации предполагают, что Абдулкадиров вместе с 28-летним сыном избили юношу, вывезли за город, добили и захоронили тело. Канал утверждает, что подозреваемые дают показания в полиции, возбуждено дело.

До этого стало известно, что с учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова. Подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

Близкие Топорова до сих пор не могут поверить в то, что он мог лишить жизни человека. Знакомые рассказали, что вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов».