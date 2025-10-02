Россиянин приговорен к восьми годам колонии за оправдание терактов Оправдывавшему теракт против генерала Кириллова Шульге дали восемь лет колонии

Военный суд приговорил 36-летнего Евгения Шульгу к восьми годам колонии общего режима за оправдание организованных украинскими спецслужбами терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В частности, россиянин оправдывал теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова.

2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Шульга был задержан в Костроме. По данным ФСБ, он причастен к размещению в мессенджере Telegram материалов, оправдывающих теракты, совершенные украинскими спецслужбами, и призывающих к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. Кроме того, Шульга оправдывал теракт против генерал-лейтенанта Кириллова, а также другие террористические акции и атаки дронов на территории России, в результате которых погибли мирные жители.

Ранее в СК сообщили, что в Красноярске арестовали мужчину за комментарии с оправданием теракта, совершенного в 2002 году на Дубровке. По версии следствия, 22-летний молодой человек также оправдывал действия запрещенных террористических организаций.