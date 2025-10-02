Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:00

Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю! Рассыпчатое тесто на твороге и тонкий аромат кокоса создают гармоничный дуэт, а золотистая корочка делает их неотразимыми. Простое в исполнении лакомство, которое исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Стружка кокосовая — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Разомните творог с размягченным маслом и щепоткой соли, постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите плотное тесто. Разделите на две части, каждую раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 2–3 мм.
  2. Равномерно посыпьте сахаром и кокосовой стружкой, плотно сверните рулетами и нарежьте на порционные трубочки шириной 4–5 см. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 20 минут при 180 °C до легкого румянца. Перед подачей остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада. Превратят завтрак в праздник.

