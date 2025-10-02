Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю

Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю

Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю! Рассыпчатое тесто на твороге и тонкий аромат кокоса создают гармоничный дуэт, а золотистая корочка делает их неотразимыми. Простое в исполнении лакомство, которое исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

Творог — 250 г

Масло сливочное — 80 г

Мука пшеничная — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Для начинки

Стружка кокосовая — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

Разомните творог с размягченным маслом и щепоткой соли, постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите плотное тесто. Разделите на две части, каждую раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 2–3 мм. Равномерно посыпьте сахаром и кокосовой стружкой, плотно сверните рулетами и нарежьте на порционные трубочки шириной 4–5 см. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 20 минут при 180 °C до легкого румянца. Перед подачей остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада. Превратят завтрак в праздник.