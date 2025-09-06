Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 17:46

Чемпион мира по тхэквондо оказался членом банды вымогателей

СК: чемпион мира по тхэквондо Четинбаг арестован по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы из шести человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, в группировку также входили несколько бывших полицейских.

Расследуется уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, среди которых бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, — уточняется в публикации.

Шестой фигурант объявлен в розыск. По версии следствия, преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года.

Следствие считает, что организатор группы привлек в нее Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции. Предположительно, мужчины выискивали состоятельных людей, которые занимаются криптовалютой, и угрожали им оперативными действиями. После этого банда могла вымогать деньги и криптовалюту в обмен на свободу. По подсчетам следствия, действиями подозреваемых нанесен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.

Ранее гражданин России и Грузии Георгий Бачиашвили был задержан по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты бизнесмена Бидзины Иванишвили. Отмечалось, что мужчина разыскивался Интерполом.

чемпионы
вымогатели
мошенничество
банды
Следственный комитет
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова
Стали известны детали прошения Митволя о помиловании
Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега
В США предупредили Европу об опасной стратегии против России
«Важно сказать»: Зеленскому раскрыли глаза на позицию России по Украине
Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину
В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max
Новый российский багги «Штурм» прошел испытания
Российская чиновница сравнила население с тараканами
В России создадут официальный список блюд русской кухни: войдет ли борщ?
Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила
Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава»
Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео
Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма
Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать
Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину
Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург
Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском
Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР
Чемпион мира по тхэквондо оказался членом банды вымогателей
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.