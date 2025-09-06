Чемпион мира по тхэквондо оказался членом банды вымогателей СК: чемпион мира по тхэквондо Четинбаг арестован по делу о мошенничестве

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы из шести человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, в группировку также входили несколько бывших полицейских.

Расследуется уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, среди которых бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, — уточняется в публикации.

Шестой фигурант объявлен в розыск. По версии следствия, преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года.

Следствие считает, что организатор группы привлек в нее Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции. Предположительно, мужчины выискивали состоятельных людей, которые занимаются криптовалютой, и угрожали им оперативными действиями. После этого банда могла вымогать деньги и криптовалюту в обмен на свободу. По подсчетам следствия, действиями подозреваемых нанесен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.

Ранее гражданин России и Грузии Георгий Бачиашвили был задержан по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты бизнесмена Бидзины Иванишвили. Отмечалось, что мужчина разыскивался Интерполом.